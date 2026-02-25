Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Po vonju trave v tunelu smo vedeli, da je na tekmi Snoop Dogg'

Swansea, 25. 02. 2026 16.45 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Snoop Dogg

Snoop Dogg, ameriški rap zvezdnik, je julija postal manjšinski lastnik Swanseaja. Slednji je torek izkoristil za ogled tekme v ligi Championship med Swanseajem in Preston North Endom, kjer ga je pozdravila rekordna množica navijačev. Trener gostujoče ekipe je po tekmi nasmejal novinarje, ko je dejal, da je vonj po travi v tunelu njegovim igralcem dal vedeti, da je prisoten Snoop Dogg.

Torkova drugoligaška tekma Swanseaja proti Prestonu je pritegnila veliko pozornosti. Domači navijači, ki so napolnili tribune v južnem Walesu, kjer blesti tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik, so pozdravili hiphop zvezdnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Snoop Dogga so pričakali z vrtenjem brisač – značilno gesto navijačev v ameriških športih – ter s špalirjem, medtem ko je pred začetkom tekme opravil sedemminutni častni krog. Vroče je bilo tudi na igrišču, saj je Swansea v 95. minuti izenačil na 1:1 in si zagotovil točko.

Preberi še Vipotnik je še naprej vroč, Štajerec prepričljivo prvi 'golgeter' lige

Gostujoči trener Paul Heckingbottom je po tekmi vztrajal, da vzdušje ni vplivalo na razplet, a je priznal, da je bila ena opazna razlika v primerjavi z njegovimi prejšnjimi gostovanji na stadionu Swansea.com. "Mislim, da je bil le vonj po travi v tunelu tisti, zaradi katerega smo vedeli, da je bilo nekaj drugače," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Snoop Dogg je julija postal manjšinski lastnik valižanskega kluba. V upravnem odboru sta med drugim tudi ameriška televizijska voditeljica Martha Stewart in hrvaški reprezentant Luka Modrić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet swansea snoop dogg

Kvesić: Pomembno bo, da v tekmo vstopimo, kot da je rezultat izenačen

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pig Brother
25. 02. 2026 17.58
hahah kralj :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
dominvrt
Portal
ZOO Ljubljana: To je Togo
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543