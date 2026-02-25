Torkova drugoligaška tekma Swanseaja proti Prestonu je pritegnila veliko pozornosti. Domači navijači, ki so napolnili tribune v južnem Walesu, kjer blesti tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik, so pozdravili hiphop zvezdnika.

Snoop Dogga so pričakali z vrtenjem brisač – značilno gesto navijačev v ameriških športih – ter s špalirjem, medtem ko je pred začetkom tekme opravil sedemminutni častni krog. Vroče je bilo tudi na igrišču, saj je Swansea v 95. minuti izenačil na 1:1 in si zagotovil točko.

Gostujoči trener Paul Heckingbottom je po tekmi vztrajal, da vzdušje ni vplivalo na razplet, a je priznal, da je bila ena opazna razlika v primerjavi z njegovimi prejšnjimi gostovanji na stadionu Swansea.com. "Mislim, da je bil le vonj po travi v tunelu tisti, zaradi katerega smo vedeli, da je bilo nekaj drugače," je dejal.

Snoop Dogg je julija postal manjšinski lastnik valižanskega kluba. V upravnem odboru sta med drugim tudi ameriška televizijska voditeljica Martha Stewart in hrvaški reprezentant Luka Modrić.