Voznika, ki sta Joto in brata videla trenutke pred nesrečo, zanikata uradno poročilo

Nato je dodal, da se ne strinja z uradnim poročilom španskih oblasti. "Družini prisežem, da nista vozila prehitro. Ko sta me prehitela, sem jasno videl znamko in barvo avtomobila. Vozila sta zelo umirjeno. Na tej cesti vozim vsak dan, od ponedeljka do sobote. Vem, kakšna je, in videl sem že res pretresljive primere vožnje drugih voznikov, a onadva sta vozila zelo umirjeno. Bilo je temno, kljub temu pa sem znamko in barvo vozila videl povsem jasno. Kasneje se je, žal, končalo s trčenjem," trdi Azevedo.