Mendes brani Mourinha: 'United je z njim zelo zadovoljen'

"Pojavilo se je še več govoric o tem, da bo Jose Mourinho zapustil Manchester United," je o rojaku, ki ima s klubom pogodbo do leta 2020, dejal Mendes. "To je povsem neresnično. Jose je zelo zadovoljen v klubu in klub je zelo zadovoljen z njim. Ima dolgoročno pogodbo z Manchester Unitedom in je povsem predan klubu pri grajenju trdnega zmagovalnega projekta."

Uvrstitev pod četrtim mestom že usodna za Moyesa in Van Gaala

Mendes, ki zastopa tudi Cristiana Ronalda, kot rečeno javno govori le redko, tokratna izjava pa se je v javnosti pojavila prek njegove agencije Gestifute ravno v trenutkih, ko so s poletnim prihodom k Unitedu začeli glasno povezovati Tottenhamovega argentinskega trenerja Mauricia Pochettina. Pred časom se je šušljalo tudi o zanimanju madridskega Reala, ki naj bi si oktobra po predčasnem koncu sodelovanja z Julenom Lopeteguijemzaželel prav svojega nekdanjega trenerja Mourinha.

Vodstvo Uniteda naj bi še vedno podpiralo Mourinha, a ne bi bilo prvič, a bi izvršni podpredsednik Ed Woodward s sodelavci odpustil trenerja, ki se mu ne bi uspelo uvrstiti v skupinski del Lige prvakov. To se je primerilo tako Davidu Moyesukot Louisu van Gaalu, Mourinhu pa trenutno z osmimi točkami zaostanka za četrtim Chelseajem ne kaže dobro. Le Arsenalu je v zadnjem desetletju (v letih 2012 in 2014) uspelo nadoknaditi zaostanek po sicer še slabšem začetku sezone in se uvrstiti na katero od prvih štirih mest na lestvici. United je na 15 tekmah zaenkrat sicer zbral 23 točk.

Zadnja novinarska konferenca v znamenju Freda in poškodb

ESPN FCporoča, da je Mendeseva izjava luč sveta ugledala ravno zaradi govoric o Pochettinu in Realu, pred objavo pa naj bi dobili tudi zeleno luč s strani Mourinha. Ta je na svoji zadnji novinarski konferenci sicer veliko govoril o najdražji okrepitvi v poletnem prestopnem roku, brazilskemu vezistu Fredu, ki pa po Portugalčevih besedah tako malo priložnosti dobiva zaradi prešibke obrambe.

MUFCFULHAM

Za 25-letnika je United poleti Šahtarju iz Donecka plačal več kot 53 milijonov evrov, brazilski reprezentant pa je začel le tri od zadnjih 14 tekem, medtem ko ga ob remiju na zadnjem derbiju z Arsenalom (2:2) ni bilo niti v ekipi.

'Ko bomo obrambno močnejši, se bodo obzorja spremenila'

"Imate tudi druge igralcev drugih klubih, ki potrebujejo čas, nekaj jih imate, ki so igrali še veliko manj kot Fred," je pred gostovanjem Fulhama na Old Traffordu na novinarski konferenci dejal Mourinho. "Ko bo ekipa obrambno močnejša in na sredini ne bo potrebovala ljudi, ki jih bolj skrbi dajanje ravnovesja ekipi kot to, da so udeleženi pri ustvarjanju in napadalni dinamiki ... Tisti dan, ko bomo obrambno močnejši, mislim, da se bodo obzorja za Freda povsem spremenila."

United je v letošnji ligaški sezoni prejel že 25 golov, le enega manj od 17. Huddersfield Towna, na zmago v prvenstvu pa čakajo že štiri tekme. Zaradi številnih poškodb je derbi z Arsenalom v obrambi odigrala pisana druščina z Diogom Dalotom, Marcosom Rojom, Ericom Baillyjem in Matteom Darmianom, ob le dveh dneh za pripravo na naslednjo preizkušnjo proti ekipi karizmatičnega Claudia Ranierijapa Portugalec Mourinho, da ga poškodbe še vedno skrbijo, čeprav je svoje varovance vnovič pozval, da stisnejo zobe in "pomagajo ekipi".

"Ne vem, (petkov) trening nam bo dal nekaj odgovorov. (Christopher) Smalling, (Phil) Jones, (Anthony) Martial, Bailly so vprašljivi, o (Victorju) Lindelöfu in Alexisu (Sanchezu) pa niti ne govorimo. Potrebujemo odgovore in gotovo bomo igrali z igralci, ki niso na maksimumu svojega potenciala, a z igralci, ki se bodo ponudili na voljo ekipi, kot je na zadnji tekmi storil Smalling, kot je pri Southamptonu storil Jones. Igralci v težavah, ki storijo korak naprej in poskušajo pomagati ekipi,"je še povedal Mourinho.

LESTVICA