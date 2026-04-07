Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vprašanje, ki italijanski nogomet spravlja v zadrego

Videm, 07. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Cesc Fabregas

"Postavili ste me v neprijeten položaj," je nekoliko v zadregi odvrnil Cesc Fabregas, ko smo ga vprašali, koga gre kriviti, da v italijanskem prvenstvu igra vse manj domačinov, kar se pozna na rezultatih reprezentance. Prav ponedeljkova tekma med Udinesejem in njegovim Comom je v ospredje znova potisnila za mnoge največjo hibo italijanskega nogometa. Srečanje je namreč začel zgolj en domačin.

Cesc Fabregas s Comom piše eno najlepših zgodb letošnje sezone Serie A, pri čemer računa skoraj ekskluzivno na tuje nogometaše.
FOTO: 24ur.com

Italijani so minuli teden po porazu proti Bosni in Hercegovini še tretjič zapored ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Debakel v Zenici je sprožil rdeči alarm, saj naši zahodni sosedi odtlej na dolgo in široko iščejo rešitve za še nikoli videno krizo.

Italijanska javnost je enotna, da prvoligaški klubi domačim nogometašem ne zaupajo dovolj. Pri tem najbolj izstopa četrtouvrščeni Como, kjer so tujci odigrali kar 99,9 odstotka vseh minut. Od Italijanov je le Edoardo Goldaniga v dveh nastopih zbral pičlih 14 minut.

Prav zato smo njihovega trenerja po tekmi v Vidmu vprašali, kako gleda na trenutno krizo znotraj italijanske reprezentance. "Postavili ste me v neprijeten položaj. Ker karkoli rečem, je kontekst vedno napačen. Žal mi je, z veseljem bi vam odgovoril, ampak raje ne bom, ker se je o tem že veliko govorilo. Klub ni vedno pripravljen slišati določenih stvari. Osredotočen sem na Como, želimo iti po svoji poti in sezono zaključiti na najboljši možen način."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Klinsmann: Yamal in Musiala bi igrala v Serie C

Vsi pa še zdaleč niso bili tako diplomatski. Legendarni Jürgen Klinsmann je pred dnevi za RAI dejal, da večino italijanskih trenerjev skrbi samo to, da ne izgubijo, pri čemer o zmagi sploh ne razmišljajo. Nadalje je kritiziral trenutno zasedbo Azzurrov, češ da v njej ni rojenih vodij in tehnično podkovanih nogometašev, ki bi izstopali v igri ena na ena.

Po mnenju nekdanjega člana Interja in Sampdorie je to posledica nezaupanja klubov do doma vzgojenih igralcev. "Če bi se Lamine Yamal in Jamal Musiala rodila v Italiji, bi verjetno igrala v Serie C," je bil slikovit Klinsmann.

Udinesejev Stadio Friuli je bil prenovljen leta 2016 in sprejme 25 tisoč navijačev. Lani poleti je gostil evropski superpokal med PSG-jem in Tottenhamom.
FOTO: 24ur.com

Stadioni tako slabi, da jih je Čeferin že posvaril

O trenutnih težavah italijanskega nogometa smo se na prenovljenem stadionu Friuli pogovarjali z novinarjem Nicolo Angelijem.

"Vse, kar je rekel Klinsmann, drži, ampak problem je še veliko globlji. Prva težava je infrastruktura. Smo v Vidmu, vsi pravijo, da je stadion fantastičen, ampak za evropske razmere je to povsem običajen stadion," je uvodoma izpostavil novinar La Gazzette dello Sport, ki se je obregnil tudi ob poročanje nekaterih medijev.

Številni so se pred dvobojem z Bosno razpisali o tem, da pogoji na stadionu Bilino polje niso primerni za vrhunski nogomet. "Pisali so, kako slab je stadion v Zenici. Prosim? Bodite raje tiho, stadioni v Pisi, Veroni, Empoliju so še slabši. Glede na vso tradicijo, imamo v Italiji najslabše stadione na svetu. Videli smo afriški pokal narodov v Maroku, tamkajšnji stadioni so občutno boljši od naših."

Po mnenju Aleksandra Čeferina je nogometna infrastruktura pri naših zahodnih sosedih tako slaba, da bi lahko v najslabšem scenariju Italiji celo odvzeli gostiteljstvo Eura 2032. Po trenutnih zahtevah Uefe lahko evropsko prvenstvo gosti le Juventusov Allianz stadion.

V letošnji sezoni Serie A so domačini odigrali le 30,7 % vseh minut. Izmed najmočnejših prvenstev so domačini slabše zastopani le še v Angliji (24,6 %), medtem ko so Španci v La Ligi odigrali kar 56,5 % vseh minut.

Obračun Udinese – Como je od domačinov začel le nekdaj veliki up italijanskega nogometa Nicolo Zaniolo.
FOTO: Profimedia

Težave se začnejo pri temeljih

Angeli meni, da težave italijanskega nogometa močno presegajo zgolj pomanjkljivo infrastrukturo. Problemi so predvsem sistemski, kar je po neuspehu v kvalifikacijah izpostavil tudi legendarni Fabio Capello, ki je v intervjuju za Marco dejal, da bodo morali "nogomet izumiti na novo".

Naš sogovornik pa je poudaril, da se sistemske težave začenjajo že zgodaj, na najnižji točki nogometne piramide. "V mlajših selekcijah trenerji večinoma izbirajo igralce, ki so rojeni na začetku leta in imajo v primerjavi z vrstniki prednost v telesnem razvoju. Vsi izbirajo na podlagi fizike, nihče pa na podlagi tehnike. Posledično se bazen igralcev močno skrči."

Angeliju pritrjuje tudi statistika. Od 23 nogometašev, ki so bili v kadru za odločilno tekmo z Bosno in Hercegovino, jih je bilo le pet rojenih v drugi polovici leta.

"Že v amaterskih ligah lahko igralci zaslužijo po tisoč evrov ali več, medtem ko imajo trenerji v mlajših selekcijah po 300 evrov plače," Angeli kot naslednjo (sistemsko) težavo poudarja, da trenerji v mladinskih pogonih preprosto niso dovolj stimulirani.

"Zato je edini cilj trenerjev, da z zmagami opozorijo nase in čim prej napredujejo proti članskemu nogometu. Pri tem pa ne razmišljajo o razvoju igralcev, ampak samo o rezultatu."

Zapleten odnos med športno in državno politiko

Zanimivo, da je Čeferin v nedavnem intervjuju za La Gazzetta dello Sport močno udaril tudi po tamkajšnji politiki. "Največja težava italijanskega nogometa je odnos med športno in 'običajno' politiko," je dejal prvi mož Uefe.

"Bivši predsednik nogometne zveze Gabriele Gravina (odstopil je po debaklu v BiH, op. a.) se ni razumel s trenutno vladajočo politiko, ni bil na isti strani kot Giorgia Meloni. Zato je nogomet pogosto ostal brez državnega financiranja," je politično sliko na relaciji nogomet–vlada poenostavil Angeli.

Novinar Gazzette Dello Sport Nicola Angeli.
FOTO: 24ur.com

'Italijanski nogomet se je ustavil v 90. letih'

Po njegovem mnenju gre vzroke za tretji zaporedni izostanek s svetovnega prvenstva vendarle bolj iskati drugje.

"Izvor številnih težav je v italijanski aroganci. Še vedno govorimo o zlatih časih našega nogometa, o štirih naslovih svetovnega prvaka. Ampak morali bi gledati naprej. Oliver Bierhoff je rekel, da se je italijanski nogomet ustavil v 90. letih. In prav ima. Tudi lovoriki v letih 2006 in 2021 vseh težav nista mogli pomesti pod preprogo."

Kje iskati rešitve?

Debakel proti Bosni in Hercegovini je nemudoma poskrbel za prve spremembe. Poleg Gravine sta se poslovila tudi selektor Gennaro Gattuso, ki naj bi sicer imel podporo večine nogometašev, in vodja reprezentance Gianluigi Buffon.

Angeli spremembo ljudi na vrhu reprezentančne hierarhije vidi predvsem kot PR potezo, ki bo – kolikor je to sploh mogoče – pomirila razočarano javnost. Vsekakor pa je treba dolgoročne rešitve iskati drugje, je poudaril.

Kdo bo na selektorskem stolčku nasledil Gennara Gattusa, še ni znano.
FOTO: Profimedia

"Glavna rešitev je, da verjamemo v mlade trenerje, jih zadostno financiramo in jim damo čas. Če bodo imeli dovolj dobre pogoje, bodo lahko vzgojili boljše nogometaše. Nihče me ne bo prepričal, da se v Italiji ne rojevajo več pravi talenti. To je nemogoče," je prepričan sogovornik, ki je dodal, da si nogomet že zaradi svoje vloge v italijanski družbi zasluži več.

"Živel sem v Braziliji in Španiji in verjemite mi, v nobeni državi se o nogometu ne govori toliko kot pri nas. A nogometaši in trenerji preprosto potrebujejo prave pogoje, da bi bili uspešni."

Angeli se nadeja, da je italijanska reprezentanca s tretjim zaporednim neuspehom v kvalifikacijah dosegla dno, od koder jo pot lahko vodi samo še navzgor. Oziroma kot je dejal Capello: "Težko se bo pobrati po takšnem razočaranju, a vseeno verjamem, da je to začetek preporoda."

Na katerega mrzlično čakajo milijoni na nogomet norih Italijanov ...

nogomet cesc fabregas udinese como italija

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615