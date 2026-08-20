'Vračam se v klub, ki je moj dom'

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. To je mesto, kjer si želim biti," je ob pristanku v Barceloni dejal Joao Cancelo. Njegova dejanja pa so bila še bolj zgovorna od besed. Reprezentant Portugalske je razkril, da je športnemu direktorju povedal, da bi v primeru neuspelega dogovora z Barcelono raje prekinil igranje nogometa za eno sezono, kot da bi odšel drugam. "Deco je vedel, da bom prišel sem ali pa eno leto ne bom igral nogometa," je še dejal Cancelo.

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Cancelo je bil pripravljen storiti še korak dlje. Da bi si olajšal prestop v katalonsko prestolnico, se je odpovedal tudi delu svoje plače. Po prekinitvi pogodbe z Al Hilalom je tako v Barcelono prišel kot prost igralec, kar pomeni, da katalonski klub za njegov prihod ne bo plačal odškodnine.

Barcelona zanj ni le še en klub

Za 32-letnega Cancela Barcelona ni neznanka. Prvič je na Camp Nou prišel leta 2023, ko je bil še član Manchester Cityja. Takrat je pod vodstvom Xavija odigral 42 tekem, dosegel štiri zadetke in prispeval pet asistenc. Njegove predstave so bile dovolj dobre, da je v Barceloni pustil močan vtis, čeprav si klub njegovega prestopa takrat ni mogel dokončno privoščiti. V drugo se je vrnil v sezoni 2025/26, tokrat na posojo iz Al Hilala. Pod vodstvom Hansija Flicka je postal pomemben del ekipe, z Barcelono pa osvojil naslov španskega prvaka. V 23 nastopih je dosegel dva zadetka in štiri asistence. Prav njegove predstave naj bi Flicka prepričale, da si Portugalca želi tudi v prihodnje. Cancelo je medtem pri Al Hilalu odigral 46 tekem, dosegel tri gole in dodal kar 14 asistenc. Kljub temu pa njegova prihodnost v Savdski Arabiji ni bila takšna, kot si je želel. Ko se je pojavila možnost za dokončno vrnitev v Barcelono, je bila njegova odločitev jasna.

Joao Cancelo se na Camp Nou seli že tretjič FOTO: Profimedia

"To je moj dom"

Cancelo se bo tako danes znova zavezal Barceloni, tokrat s triletno pogodbo. V dresu katalonskega velikana bo imel priložnost nadaljevati zgodbo, ki jo je začel pred tremi leti in v kateri je očitno našel nekaj, česar drugje ni. Njegova odločitev pove veliko. V času, ko nogomet pogosto narekujejo milijonske ponudbe, je Cancelo pokazal, da je bil pripravljen del finančnega ugodja pustiti za seboj, samo da bi se vrnil v klub, za katerega pravi, da je njegov dom. Po dveh posojah bo zdaj dobil še tretjo priložnost – in tokrat naj bi bila Barcelona njegov dom za več sezon.

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