Vrag je odnesel šalo, Kazahstan je zdaj zares zadnja priložnost

Občutek, ki je bil slovenskim ljubiteljem nogometa dolgo zelo znan, je bil velik del leta 2023 pozabljen. Veliko prebujanje slovenskega nogometa se je začelo v Astani. Prav Kazahstan je na prvi tekmi novega kvalifikacijskega obdobja padel po zadetkih Žana Vipotnika in Davida Brekala. Maksim Samorodov si je sicer drznil domačine povesti v vodstvo, a slovenski nogometaši so našli pravi odgovor in se v Ljubljano vrnili s prvo zmago. V Stožicah je nato "mogočni" San Marino slovenski stroj kar 55 minut držal na varni razdalji. V 56. minuti je na sceno stopil Benjamin Šeško, Slovenijo povedel v vodstvo in vsi dvomi v to reprezentanco so se (začasno) razblinili. Marec je bil dober mesec za slovensko reprezentanco.

Junij ne toliko, vsaj ne sprva. V Helsinkih Slovenci niso zbrali dovolj moči, da bi odgovorili dvema zadetkoma Fincev in mukoma postavljeni temelji so se še enkrat znova prelahko zrušili. Ostala sta le prah in jeza navijačev, ki so kot že tolikokrat prej imeli "dovolj vsega skupaj". Tri dni pozneje so v Stožice prispeli polfinalisti zadnjega Eura, Danci, ki so s seboj prinesli lopate z jasnim namenom izkopavanja dovolj globoke jame, da bi po novem neizogibnem neuspehu vanjo slovenski navijači lahko vrgli celoten NZS, vse reprezentante (tudi tiste v mladinskih pogonih, za vsak primer) in predvsem Matjaža Keka ter njegove tesne sodelavce.