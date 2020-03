Vragi bodo poleti na vsak način želeli pripeljati Sancha in Grealisha

"V klubu so se odločili, da na Alexisa Sancheza, Jeseja Lingardain pozor, tudi na Paula Pogbaja, v prihodnje ne bodo računali. S tem bodo krepko olajšali svojo kupno moč pred poletno tržnico, ko bodo v svoje vrste želeli pripeljati še enega zelo vročega nogometaša," je malce skrivnosten Express, ki pa radovednost bralcev umirja že v naslednjem stavku. "Jack Grealish v letošnji sezoni naravnost blesti. Čeprav se Aston Villa krčevito bori za obstanek med elito pa je Grealish s sedmimi goli in sedmimi asistencami večkrat opozoril nase in je gotovo "material" za bolj zveneče klube," dodaja otoški časnik, ki je prepričan, da bo Norvežan Solskjear še naprej prvi strateg vragov, toda Norvežana postavlja na laž, ko piše o tem, da bo Pogba še naprej ostal na Old Traffordu. "Čeprav ima Francoz še veljavno pogodbo tudi na prihodnjo sezono, pa bo poleti gotovo odšel. Samo tako bo klub sprostil dovolj denarja za nakup želenih okrepitev."