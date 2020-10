Solskjaer zadovoljen pred odhodom v Pariz: Naša sezona se je začela

Manchester United je na gostovanju pri Newcastle Unitedu zaostal že po dveh minutah igre, ko je lastno mrežo zatresel branilec Luke Shaw, na polovici prvega polčasa pa je s strelom z glavo izid poravnal kapetan Harry Maguire. Gostje so v drugem polčasu prebrodili tudi zapravljeno enajstmetrovko sicer brezhibnega izvajalca Bruna Fernandesa, ki se je odkupil z zmagovitim golom v 86. minuti. Izid sta v sodnikovem podaljšku še izdatno "polepšala" Aaron Wan-Bissaka in Marcus Rashford.

"Rdeči vragi" so bili v zadnjem času na udaru kritik, sploh zaradi visokega domačega poraza v prvenstvu proti Tottenhamu (1:6) z nekdanjim trenerjem Uniteda Josejem Mourinhomna čelu. Toda Maguire, za katerim je nekaj še posebej slabih predstav, ki so sledile njegovi (še ne pravnomočni) obsodbi zaradi pretepanja in poskusa podkupovanja uradne osebe v Grčiji, je prepričan, da ni razlogov za skrb.

Maguire: Vedeli smo, da moramo odgovoriti

"Smešno je, tri tekme v sezoni in zdi se, kot da je velika kriza. Zmagali smo dvakrat in dvakrat izgubili. Dolga pot je še, moramo pa se izboljšati," je za Sky Sportsdejal Maguire. "Ko igraš za ta klub in te premagajo doma, začnemo postavljati vprašanja. Trdo delamo na treningu, to je izvrstna skupina in vedeli smo, da moramo odgovoriti. Menim, da bi bilo res nepošteno, če bi danes osvojili le točko. Vsako tekmo v Premier League si želimo biti tisti, ki narekujejo igro. Na nekaterih tekmah ne bomo na najvišji ravni, a osnove moramo početi dobro in na tekmah, ki smo jih izgubili, temu ni bilo tako,"je nadaljeval nekdanji branilec Leicester Cityja.

"Še vedno smo mlada ekipa, a to ne bomo uporabljali kot izgovor. Razočarani smo bili, ker smo tako začeli, a nocoj je bila to velika predstava, ko smo jo potrebovali,"je še dodal Maguire, ki je izključen zapustil tudi nedavno preizkušnjo angleške reprezentance v Ligi narodov proti Danski. Ta je v Londonu "tri leve" presenetila z minimalno zmago 1:0.

Solskjaer se vrača na 'mesto zločina'

"Po zadnjem rezultatu je bila ta tekma še toliko večja,. Nato smo z 0:1 zaostali po dveh minutah, tako da je bilo še bolj (pomembno, op. a.)," pa je po zmagi nad Newcastlom menil trener Man. Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, tudi sam tarča vedno glasnejših kritik, medtem ko so se v medijih pojavljale zgodbe o domnevnem sporu s Fernandesom, s katerim naj bi se sporekla med polčasom obračuna s Tottenhamom na Old Traffordu.

"Pokazali smo izvrstno odpornost, izvrsten karakter, da smo se vrnili, se res dobro spopadli z zaostankom in vodil nas je navdihujoči kapetan,"je zaSkySports še povedal Solskjaer."Tega ne želimo uporabljati kot izgovor, a potrebovali smo priprave. Do tega reprezentančnega premora smo želeli z več točkami, kot jih imamo, a zdaj vemo, da se je naša sezona začela danes, ker smo ujeli hitrost igre."

'Veselijo se vsake tekme'

To je bila druga zmaga sezone za "vrage", ki imajo po štirih tekmah zdaj šest točk na skromnem 14. mestu. Solskjaer se z varovanci v torek (prenos bo na Kanalu A in VOYO ob 20.40) vrača v Pariz, kjer je v svoji prvi nepolni sezoni norveški trener v osmini finala Lige prvakov nazadnje slavil morda največjo zmago v karieri. A že kmalu po povratku iz francoske prestolnice United že čaka nova težka ligaška preizkušnja proti Chelseaju.

"Fantje so res dobro stopili skupaj. Vedo, da je pred vsemi nami težak mesec, veselijo pa se vsake tekme,"je še povedal Solskjaer.