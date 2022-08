Vragi rešitelja iščejo v Madridu: želji sta Casemiro in Joao Felix

Zakaj Casemiro? United ima evidenten kadrovski primankljaj na sredini igrišča. Poleti sta se od kluba poslovila Paul Pogba in Nemanja Matić , ustrezne zamenjave pa še niso pripeljali. Dolgo se je omenjalo Frenkieja de Jonga , s katerim je ten Hag že sodeloval pri Ajaxu, a so tovrstne govorice v zadnjem času potihnile.

Že po 180 minutah angleškega prvenstva je postalo kristalno jasno, da rdeči vragi nujno potrebujejo nove moči. Kot poroča dobro obveščena Marc a, so se vodilni možje kluba svoje poglede usmerili v Madrid, kjer jih zanimata Realov vezist Casemiro in Atleticov napadalec Joao Felix .

Zakaj Joao Felix? V prvih dveh tekmah so nogometaši Uniteda proti Brightonu in Brentfordu skupaj dosegli le en gol. Njihove napadalne težave so razvidne. Lani je bil daleč najboljši strelec kluba Cristiano Ronaldo, ki bo februarja praznoval že 38. rojstni dan. Prihod Felixa bi zagotovo prinesel nekaj prepotrebne energije v napadalni polovici. Marca je na svoji spletni strani zapisala, da so se možje z Old Trafforda že dvakrat sestali z vodilnimi pri Atleticu, a do dogovora doslej še ni prišlo.

Kljub temu omenjenih prestopov do konca prestopnega roka ne gre odpisati, so dodali. Svoj prispevek pa zaključili z zelo pomenljivimi besedami: "Na nogometni tržnici v Madridu trenutno gori."