Rdeči vragi so zamenjavo za Erika ten Haga neuspešno iskali v Milanu

Italijanski mediji poročajo, da so pri Manchester Unitedu dokončno obupali nad projektom Erika ten Haga, ki je poleti precej presenetljivo obdržal trenersko službo na Old Traffordu. Njegovo zamenjavo so videli v trenerju Interja Simoneju Inzaghiju, a je slednji ponudbo z Otoka že zavrnil.