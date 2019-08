'Vragi' v bran Pogbaju: po zgrešeni 11-metrovki tudi grožnje s smrtjo

Manchester United je zato v izjavi za javnost "popolnoma obsodil" rasistične zmerljivke na račun Paula Pogbaja, vse skupaj so pri Unitedu označili za "ogabno", potem ko je Pogbaju v drugem polčasu strel z bele pike ubranil domači vratar Rui Patricio in Wolverhampton Wanderersom pomagal do točke na domačem stadionu Molineux (1:1). Pogba, nad katerim je bil prekršek tudi storjen, je prevzel odgovornost na svoja pleča, čeprav je v prvem krogu proti Chelseaju (4:0) z enajstih metrov streljal napadalec Marcus Rashford in bil uspešen.

Na Twitterju je bil Pogba zaradi neuspešne izvedbe kazenskega strela deležen rasističnih zmerljivk, ki so bile sicer močno v manjšini, a dovolj številčne, da je United začel preiskavo dogodkov. Želijo identificirati osebe in napovedali so, da bodo sprejeli "najstrožje ukrepe" proti vsem, ki so bili kakorkoli udeleženi.

"Vsem pri Manchester Unitedu se zdijo rasistične zmerljivke, ki so bile uperjene v Paula Pogbaja, ogabne, in jih v popolnosti obsojamo,"so sporočili z Old Trafforda. "Posamezniki, ki so izrazili ta stališča, ne predstavljajo vrednot našega velikega kluba in vzpodbudno je, da velika večina naših navijačev to, prav tako na družbenih omrežjih, obsoja. Manchester United ima ničelno toleranco do vsake oblike rasizma ali diskriminacije ter je dolgoročno zavezan kampanjam (za boj proti rasizmu in diskriminaciji, op. a.) skozi našo pobudo #AllRedAllEqual. Delali bomo na tem, da identificiramo tistih nekaj vpletenih v te dogodke in sprejeli bomo najstrožje ukrepe, ki so nam na voljo. Pozivamo tudi vodstva družbenih medijev, da v teh primerih sprejmejo ukrepe."

Maguire želi overjanje s potnimi listi ali vozniškimi izpiti

Oglasil se je tudi Rashford, ki je na spletu zapisal, da je "Manchester United družina", katere "ogromen del" je tudi Pogba. "Če napadete njega, napadete vse nas," je zapisal Rashford in vodstvo Twitterja pozval, da mora nekaj ukreniti glede tovrstnih dogodkov.

"Ogabno. Družbeni mediji morajo storiti nekaj glede tega. Vsak račun, ki se odpre, bi moral biti overjen s potnim listom/vozniškim izpitom. Ustavite te patetične 'trole', ki si odpirajo številne račune le zato, da bi zmerjali ljudi,"pa se glasi zanimiva pobuda novega Unitedovega branilca ter člana angleške reprezentance Harryja Maguireja.

Pogbaju, ki je sicer zapravil že štiri strele z enajstih metrov v zadnjem letu, je na novinarski konferenci zaradi tega, ker strela ni prepustil Rashfordu, v bran stopil tudi trener Ole Gunnar Solskjaer. Francoskega vezista sicer že več tednov oziroma mesecev povezujejo s prestopom iz Manchestra v Madrid, kjer se zanj zanima tamkajšnji Real.