Vragi (le) do točke v Southamptonu

Manchester United je po prepričljivi otvoritveni zmagi proti Chelseaju (4:0) na drugi tekmi nove sezone v Premier League zapravil priložnost in z Wolverhamptonom (1:1) le remiziral, potem ko je Paul Pogba , čigar prihodnost v Manchestru je še vedno zavita v tančico, zgrešil enajstmetrovko. Manchester United ni želel ponoviti minule sezone, komplet točk proti neugodnim nasprotnikom iz Southamptona , ki so še posebej nevarni pred domačimi navijači, je bil preprosto nujen. Ole Gunnar Solskjaer , ki se je med tednom ukvarjal tudi s ponudbo na daljavo Zlatana Ibrahimovića , ki pa je ni jemal prav resno, je očitno svojim varovancem zaukazal popoln napad od prve minute in gostje so močno pritisnili na vrata Southamptona in že po desetih minutah igre povedli. Bila je to mini miniatura Daniela Jamesa , ki je neubranljivo zadel s strelom z roba kazenskega prostora. Krilni nogometaš vragov, ki je dopolnil 21 let, je zadel zgornji kot domačih vrat.

Po hitrem zadetku je nalet vragov močno upadel, tako da so do sape prišli tudi gostitelji. Resda še niso uspeli konkretneje napasti vrata vragov, a razmerje moči na travniku je bilo precej bolj enakovredno. Gostje so medlo in brezkrvno igro prenesli tudi v drugi polčas in bili za slabši pristop hitro kaznovani. Že prvi konkretnejši nalet na vrata rdečih vragov je obrodil sadove. Southampton je pletel in pletel, nato pa je sledil predložek v srce gostujočega kazenskega prostora kjer je bil najvišji Danec Jannik Vestergaardin s strelom z glavo poskrbel za izenačenje (1:1). Težave za domačo zasedbo so se začele dvajset minut pred koncem, ko je drugi rumeni karton in posledično rdečega ter predčasno pot pod prho "zaslužil"Kevin Danso in Southampton se je do konca tekme branil z igralcem manj.



Izid:

Southampton - Manchester United 1:1 (0:1)

Vestergaard 58.; James 10.

RK: Danso 73.