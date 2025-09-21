Zmaga v Gradcu, hokejisti Olimpije so slavili po podaljšku (4:3), ko je odločilni gol prispeval JT Brennan, je tako lepa napoved za novo domačo tekmo. Ta bo že ob 16. uri, nasprotnik bo ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je po slabem uvodu v sezono na dnu lestvice.
V ljubljanskem klubu so v novi sezoni za vsako domačo tekmo obljubili tematsko obarvanost, tokratno tekmo namenili družinskemu dnevu in bodo imeli mladi ljubitelji hokeja do 14. leta prost vstop v Tivoli. Tekma bo potekala v znamenju družin, navijaška cona se odpre že ob 14. uri in bo ponudila pestro dogajanje: delavnice, animacije ter številne zabavne aktivnosti za otroke.
Družinski dan v Tivoliju: bodo zmaji postavili štiri v vrsto?
Hokejski zmaji so odlično odprli novo sezono. Dve prepričljivi domači zmagi na startu ter nedavno še uspešno prvo gostovanje v sezoni, ko je po podaljšku padel visokoleteči Gradec, so odličen obet pred tretjo domačo tekmo, ko v v hokejski matineji v Tivoliju gostoval klub iz Feldkircha. Ekipa Pioneers Vorarlberg še ni osvojila niti točke, a je na obeh tekmah pustila zelo dober vtis, zato Ljubljančane bržkone ne čaka prav lahko delo.
