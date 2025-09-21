Družinski dan v Tivoliju: bodo zmaji postavili štiri v vrsto?

Zmaga v Gradcu, hokejisti Olimpije so slavili po podaljšku (4:3), ko je odločilni gol prispeval JT Brennan, je tako lepa napoved za novo domačo tekmo. Ta bo že ob 16. uri, nasprotnik bo ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je po slabem uvodu v sezono na dnu lestvice.



V ljubljanskem klubu so v novi sezoni za vsako domačo tekmo obljubili tematsko obarvanost, tokratno tekmo namenili družinskemu dnevu in bodo imeli mladi ljubitelji hokeja do 14. leta prost vstop v Tivoli. Tekma bo potekala v znamenju družin, navijaška cona se odpre že ob 14. uri in bo ponudila pestro dogajanje: delavnice, animacije ter številne zabavne aktivnosti za otroke.