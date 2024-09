Vratar Atalante na posojo k Atleticu

Madridčani so si Juana Mussa za eno leto izposodili od Atalante iz Bergama. Ta je leta 2021 za Argentinca plačala 20,5 milijona evrov, Španci pa bodo za enoletno izposojo plačali 1,5 milijona.

Atletico je poleti sicer dodobra okrepil ekipo, prišli so Clement Lenglet, Robin Le Normand, Alexander Soerloth, Conor Gallagher in Julian Alvarez, v zadnjih dneh pa so klub med drugim zapustili Arthur Vermeeren, Santiago Mourino, Samu Omorodion in Joao Felix.