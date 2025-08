Vratar Bayerna oznanil, da je zaradi bolezni izgubil šestletnega sina

Sven Ulreich že od konca marca ni bil v postavi bavarskega velikana. Pri Bayernu so pojasnili le, da bo odsoten dlje časa, medtem pa je 36-letnik s klubom podaljšal pogodbo do konca naslednje sezone. Sedaj se je z javnostjo le odločil deliti, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju.

"Z globoko žalostjo vas obveščamo, da je naš sin Len pred nekaj tedni preminil po dolgi in hudi bolezni. Odločitev, da to delimo z javnostjo, je za nas izjemno težka, vendar je pomemben korak, da kot družina prinesemo jasnost našemu okolju in javnosti. Skupaj z najino hčerko zdaj skušamo korak za korakom znova najti pot v življenje," je uvodoma zapisal.

"Iskreno se zahvaljujemo svojim družinam, prijateljem in Bayern München za diskretnost in veliko podporo v zadnjih mesecih to nam ogromno pomeni," je še dodal in nato prosil novinarje, naj nanj ne naslavljajo dodatnih vprašanj ali prošenj za izjave.