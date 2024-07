Vratar Brava s samostojno akcijo in strelom postal zvezda družbenih omrežij

Nogometaši Brava so po preobratu premagali valižanskega nasprotnika in se s skupnim izidom 2:1 uvrstili v naslednji krog kvalifikacij za Konferenčno ligo. Na spletu pa je največja zvezda postal vratar Šiškarjev, 24-letni Matija Orbanić. Ta je s samostojno akcijo prišel vse do kazenskega prostora nasprotnika in celo poskusil s strelom na vrata.