Matjaž Rozman po družinski tragediji na pomoč prijatelju

"Nisi sam! Prijatelji smo s tabo v dobrem in slabem, ti si bil vedno ob meni in tudi jaz sem zdaj ob tebi," je po Facebooku sporočil Rozman. "V tem trenutku dajem na licitacijo svoj reprezentančni dres iz Lige narodov. Vso svojo kariero sem garal zanj in pomeni mi veliko, ogromno, a ne več kot najino prijateljstvo. Na licitacijo ga dajem z veseljem, ker vem, da bom s tem vsaj malo pomagal vama dvema, tebi in velikemu 4-letnemu korenjaku," je dodal Rozman, izklicna cena pa je bila 50 evrov.

Sanjsko leto za Matjaža Rozmana , ki vključuje tudi naslov državnega prvaka in vpoklic v člansko reprezentanco, se je končalo z družinsko tragedijo, ki je pretresla njegove someščane na Ptuju. Rozman je prijatelju Mihu, ki je v tragediji izgubil mamo, očeta in sestro, ter njegovemu nečaku Matiji priskočil na pomoč z dobrodelno dražbo, na kateri ponuja svoj dres slovenske nogometne reprezentance.

'Poklon do tal, Slovenija!'

Vratarja državnih prvakov NK Celje je odziv navdušil, saj naj bi kar dve osebi za njegov dres ponudili po 1000 evrov. Licitacija še naprej poteka, Rozman pa ponudbe zbira na elektronskem naslovu rozman.matjaz@gmail.com in v komentarjih na Facebooku. Družini lahko pomagate tudi prek posebnega računa, ki so ga odprli za donacije Mihi in Matiji.

"Hvala vsem! Odziv je izjemen, ponudb je ogromno. Še enkrat ste pokazali, da smo Slovenci edinstven, poseben narod. Da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Poklon do tal, Slovenija! "je sporočil Rozman. "Ponujenih je bilo 200, 300, 500, 700, 800 evrov, najvišja ponudba za moj reprezentančni dres ter pomoč Mihi in Matiji do tega trenutka pa je 1000 evrov, oziroma sta takšni ponudbi kar dve! Za vse ponudbe se iskreno zahvaljujem, zahvaliti pa se bom poskusil tudi vsakemu posebej. Vsi, ki ste ponudili svojo pomoč, in tisti, ki jo še želite–še vedno lahko pomagate. Obveščam vas namreč, da je zdaj uradno odprt tudi račun za nakazilo donacij Mihi in Matiji, vse potrebne podatke za nakazilo pomoči pa najdete na priloženi fotografiji. Prosim za delitev te fotografije. Naj se dobro z dobrim vrne. Hvala še enkrat!"