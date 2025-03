Vratar Hajduka je po groznem udarcu izgledal, kot da bi se boril v kletki UFC

Na Maksimirju sta se v 24. krogu hrvaškega prvenstva pomerila Dinamo in Hajduk. Moštvo iz Splita je v sodnikovem dodatku še drugič izenačilo z golom Filipa Krovinovića in na koncu iztržilo točko. V zajetnem dodatku, za katerega so poskrbeli domači in gostujoči navijači, ki so dvakrat prekinili tekmo, pa je prišlo tudi do groznega starta in izključitve.