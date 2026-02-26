Vratar hlinil poškodbo, da so lahko soigralci prekinili ramazanski post

Anthony Lopes FOTO: Profimedia

Več kot milijarda muslimanov je pred dobrim tednom dni začela postni mesec ramazan, v katerem med sončnim vzhodom in sončnim zahodom ne smejo zauživati hrane ali pijače. Posta se držijo tudi številni muslimanski nogometaši, ki so jim nekatere nogometne lige, med drugim angleška in nemška, prišle nasproti in omogočile krajši odmor za prekinitev posta med tekmo.

Nekatere druge pa tovrstnim prilagoditvam nasprotujejo in med tekmami premorov zaradi verskih razlogov ne dovoljujejo, med slednjimi je tudi francoska prva liga Ligue 1. Ta pravila nogometašem, ki se postijo, precej otežujejo igranje. Tako se je vratar Anthony Lopes odločil z domiselno potezo svojim muslimanskim soigralcem pri francoskem prvoligašu Nantesu omogočiti prekinitev posta.

Anthony Lopes FOTO: Profimedia

Portugalski čuvaj mreže je sredi tekme z Le Havrom nakazal na poškodbo zadnje stegenske mišice in padel na tla, nakar je k njemu prišlo klubsko zdravniško osebje in mu začelo nuditi pomoč. Ob prekinitvi se je pet njegovih soigralcev takoj odpravilo proti klopi ter z vodo in prigrizki prekinilo svoj post. Čez nekaj trenutkov se je Lopes počasi ponovno dvignil na noge, vmes se je peterica vrnila na zelenico in igra se je lahko nadaljevala. Gesta iznajdljivega vratarja je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih.

Nantes je tekmo dobil z 2:0 in vknjižil pomembno zmago v boju za obstanek v francoski prvi ligi. Zaseda namreč predzadnje 17. mesto in je trenutno v coni izpada, vendar se je točkovno izenačil s 16. Auxerrom.

Razlagalnik Kaj je ramazan in zakaj je pomemben v islamu? icon-chevron-right Ramazan je deveti mesec islamskega koledarja, ki ga muslimani po vsem svetu obeležujejo kot mesec posta, molitve, druženja in skupnosti. Velja za enega od petih stebrov islama. Med ramazanom se muslimani vzdržijo uživanja hrane, pijače, kajenja in spolnih odnosov od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Namen posta (sawm) je približati se Bogu (Alahu), razviti samodisciplino, empatijo do manj srečnih in duhovno rast. Kaj pomeni 'prekinitev posta' (iftar)? icon-chevron-right Prekinitev posta, znana kot iftar, je obrok, s katerim muslimani po sončnem zahodu vsak dan med ramazanom prekinejo post. Običajno se začne s pitjem vode in uživanjem datljev, kar je v skladu s tradicijo preroka Mohameda. Iftar je pogosto družabni dogodek, kjer se družine in prijatelji zbirajo skupaj, da bi delili obrok in se povezali. Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.