Nogomet

Vratar Interja z avtom do smrti zbil starejšega moškega

Ljubljana, 28. 10. 2025 12.45 | Posodobljeno pred dvema minutama

Drugi vratar milanskega Interja, Španec Josep Martinez, je po poročanju agencije ANSA po nesreči zbil starejšega moškega, ki se je z invalidskim vozičkom peljal v bližini klubskega vadbenega centra. Starejši moški je kasneje umrl.

Do nesreče je prišlo v torek dopoldan okoli 9.30. Pokojni, star 81 let, se je, kot poroča Gazzetta Dello Sport, vozil z električnim invalidskim vozičkom po pokrajinski cesti v kraju Fenegro in "umrl po trčenju z avtomobilom nogometaša, okoliščine nesreče pa policija še vedno preiskuje". Po prvih ugotovitvah, ki jih navaja ANSA, naj bi moški na vozičku nenadoma spremenil smer in zapeljal na pot vozilu, ki ga je vozil Josep Martinez.

Na kraj dogodka so prišli reševalci z reševalnim vozilom, helikopterjem in patrulja karabinjerjev, da bi opravili potrebne preiskave. Po navedbah časnika La Repubblica je španski vratar takoj priskočil na pomoč in bil "vidno pretresen". "Ves čas je v celoti sodeloval z oblastmi pri razjasnitvi okoliščin nesreče," še piše Gazzetta.

