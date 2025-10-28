Vratar Interja z avtom do smrti zbil starejšega moškega

Do nesreče je prišlo v torek dopoldan okoli 9.30. Pokojni, star 81 let, se je, kot poroča Gazzetta Dello Sport, vozil z električnim invalidskim vozičkom po pokrajinski cesti v kraju Fenegro in "umrl po trčenju z avtomobilom nogometaša, okoliščine nesreče pa policija še vedno preiskuje". Po prvih ugotovitvah, ki jih navaja ANSA, naj bi moški na vozičku nenadoma spremenil smer in zapeljal na pot vozilu, ki ga je vozil Josep Martinez.

Na kraj dogodka so prišli reševalci z reševalnim vozilom, helikopterjem in patrulja karabinjerjev, da bi opravili potrebne preiskave. Po navedbah časnika La Repubblica je španski vratar takoj priskočil na pomoč in bil "vidno pretresen". "Ves čas je v celoti sodeloval z oblastmi pri razjasnitvi okoliščin nesreče," še piše Gazzetta.