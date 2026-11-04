Vratar, ki je povzročil tragično smrt: To so najtežji dnevi mojega življenja

Pri tako tragičnem incidentu je izredno težko imeti kakršnokoli empatijo do Jesusa Owonoja, ki je s svojim nespametnim in brutalnim prekrškom vzel življenje Jesus de Miguelu. 30-letnik je v bolnišnici podlegel poškodbam, ki mu jih je zadal 25-letni vratar. Vse od incidenta je javnost vehementno zahtevala odziv reprezentanta Ekvatorialne Gvineje, zdaj ga je tudi dobila.
"To so najtežji dnevi mojega življenja. Težko najdem prave besede in zelo težko sprejemam ter dojemam vse, kar se je zgodilo," je svoj čustveni izliv začel Owono, ki mu grozi izdatna kazen, a ta je zdaj seveda popolnoma nepomembna, misli vseh so z družino tragično preminulega.
"Ob izgubi Jesusa čutim neizmerno bolečino. Mislim nanj, na njegovo družino in na vse ljudi, ki so ga imeli radi. Zavedam se, da bo treba odgovoriti na številna vprašanja, in z vsem dolžnim spoštovanjem se bom soočil z vsem, kar prihaja. "Toda iskreno, v tem trenutku ne morem misliti na nič drugega kot na Jesúsa in na bolečino, ki jo doživljamo. Počivaj v miru, Jesus," je svoj odziv sklenil 25-letnik.
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