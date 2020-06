Vratar McCharty olajšal delo Arsenalu, ki je vpisal prve 'pokoronske' točke

Nogometaši Arsenala so v 31. krogu angleške Premier League v gosteh z 2:0 premagali zasedbo Southamptona in tako vpisali sploh prve točke po prekinitvi tekmovanja zaradi epidemije koronavirusa. Za zmago topničarjev sta poskrbela mlada napadalca Eddie Nketiah in Joe Willock.

icon-expand Eddie Nkietah se je podpisal pod prvi zadetek topničarjev v Southamptonu. FOTO: AP Eddie Nketiah je bil na stadionu St. Mary v Southamptonu dovolj vztrajen in agresiven, da je vratarja Southamptona Alexa McCarthyja v 20. minuti tekme prisilil v 'osnovnošolsko' napako pri podaji. Ko je 30-letnik namreč želel podati do soigralca, je žogo zlahka prestregel mladi angleški napadalec Nketiah, ki mu nato ni bilo težko spraviti okroglega usnja v nebranjeno mrežo gola Southamptona. Arsenal je mrežo Southamptona zatresel tudi v izteku rednega dela tekme, ko se je v 87. minuti med strelce vpisal še en mladenič, in sicer 20-letni Joe Willock. Ta je odbitek ob novem nespretnem posredovanju McCarthyja po strelu Alexandra Lacazetta zlahka pospravil v gol Southamptona. V akciji pred zadetkom so domačini sicer ostali brez Jacka Stephensa, ki mu je glavni sodnik tekme Graham Scott pokazal neposredni rdeči karton zaradi spotikanja kot zadnji mož v obrambi. Arsenal je z zmago vpisal sploh prve 'pokoronske' točke. Angleška Premier League, 31. krog:

Southampton -Arsenal 0:2 (0:1)

Nkietah 20., Willock 87.

RK: Stephens 86./Southampton icon-link Statistika tekme Southampton - Arsenal FOTO: Sofascore.com