Vratar med ogrevanjem zlomil prst, kljub bolečinam igral in osvojil Ligo Evropa

Aston Villa je upravičila vlogo favorita v finalu v Istanbulu, saj je Freiburg odslovila s prepričljivim izidom 3:0. Igralec tekme je bil Argentinec Emiliano Buendia, ki je bil strelec pri drugem in asistent pri tretjem golu moštva iz Birminghama. Po tekmi pa je njegov rojak in soimenjak Emiliano Martinez presenetil z informacijo, da si je med ogrevanjem pred tekmo zlomil prst na roki, kar je dokaj nerodno glede na to, da je Martinez vratar. Kljub temu je svoje delo opravil z odliko in zmagal v svojem sedmem zaporednem finalu v karieri.

"Danes sem si med ogrevanjem zlomil prst in zame vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega. To počnem vse življenje in tako bom nadaljeval. Bi me moralo skrbeti? No, še nikoli prej nisem imel zlomljenega prsta. Vsakič, ko sem ujel žogo, je prst šel v drugo smer. A to so stvari, ki jih moraš prestati, in ponosen sem, da branim Aston Villo," je po tekmi dejal nasmejani argentinski vratar.

Kralj Lige Evropa

Unai Emery je po neuspešnih sezonah na klopeh PSG-ja in Arsenala najprej z Villarrealom leta 2021 osvojil Ligo Evropa in se leto pozneje uvrstil v polfinale Lige prvakov. Sledil je odhod na klop Aston Ville, ki jo je strokovnjak za evropska tekmovanja štiri leta pozneje popeljal do prve lovorike po ligaškem pokalu leta 1995/96 in prve evropske lovorike po letu 1982.

Po treh naslovih s Sevillo in prej omenjenem z Villarrealom je Emery sinoči še petič osvojil Ligo Evropa in postal najtrofejnejši trener v tem tekmovanju in vseh njegovih prejšnjih izvedbah. "Fantastično je. Evropa nam je dala ogromno – tudi meni osebno. Evropi sem vedno zelo hvaležen, vsem tekmovanjem, še posebej pa Evropski ligi," je po novi zmagi dejal Emery.

A ambiciozni Španec se ne želi ustaviti, v prihodnji sezoni bodo nastopali v Ligi prvakov. "Igralci nam sledijo. To delamo skupaj. A postaviti moramo pravo mero ambicij – jasno in realno. Kot ekipa želimo biti ambiciozni in se izboljševati. To je naš naslednji korak. Postajamo močnejši, hkrati pa smo zahtevni. Naslednje leto bomo igrali v Ligi prvakov, Premier liga pa je najtežja na svetu. To je izziv," je dodal Emery.

Brez glavnega sponzorja v finalu

Finale v turškem Istanbulu pa je Aston Villo "prisilil" v nenadejano dobrodelno gesto. Glavni sponzor kluba je stavniška hiša. Ker je v Turčiji oglaševanje iger na srečo in stav z zakonom prepovedano, Villini nogometaši v finalu niso smeli nositi dresov z napisom tega sponzorja. V klubu so se odločili namesto napisa s sponzorjem promovirati lastno dobrodelno fundacijo Aston Villa Foundation.

Emiliano Buendia v dresu z napisom Aston Villine fundacije