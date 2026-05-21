Nogomet

Vratar med ogrevanjem zlomil prst, kljub bolečinam igral in osvojil Ligo Evropa

Istanbul, 21. 05. 2026 11.00 pred 52 minutami 3 min branja

M.D.
Emiliano Martinez

Aston Villa je po dolgih tridesetih letih končno osvojila lovoriko. Trener Unai Emery je moštvo, ki ga med drugimi podpira tudi angleški princ William, popeljal do naslova v Ligi Evropa. Na poti do Emeryjevega petega naslova v tem tekmovanju je pomembno vlogo odigral tudi argentinski vratar Emiliano Martinez, ki je po tekmi odkril, da je med ogrevanjem pred njo zlomil prst na roki.

Aston Villa je upravičila vlogo favorita v finalu v Istanbulu, saj je Freiburg odslovila s prepričljivim izidom 3:0. Igralec tekme je bil Argentinec Emiliano Buendia, ki je bil strelec pri drugem in asistent pri tretjem golu moštva iz Birminghama.

Po tekmi pa je njegov rojak in soimenjak Emiliano Martinez presenetil z informacijo, da si je med ogrevanjem pred tekmo zlomil prst na roki, kar je dokaj nerodno glede na to, da je Martinez vratar. Kljub temu je svoje delo opravil z odliko in zmagal v svojem sedmem zaporednem finalu v karieri.

Emiliano Martinez
FOTO: Profimedia

"Danes sem si med ogrevanjem zlomil prst in zame vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega. To počnem vse življenje in tako bom nadaljeval. Bi me moralo skrbeti? No, še nikoli prej nisem imel zlomljenega prsta. Vsakič, ko sem ujel žogo, je prst šel v drugo smer. A to so stvari, ki jih moraš prestati, in ponosen sem, da branim Aston Villo," je po tekmi dejal nasmejani argentinski vratar.

Kralj Lige Evropa

Unai Emery je po neuspešnih sezonah na klopeh PSG-ja in Arsenala najprej z Villarrealom leta 2021 osvojil Ligo Evropa in se leto pozneje uvrstil v polfinale Lige prvakov. Sledil je odhod na klop Aston Ville, ki jo je strokovnjak za evropska tekmovanja štiri leta pozneje popeljal do prve lovorike po ligaškem pokalu leta 1995/96 in prve evropske lovorike po letu 1982.

FOTO: Profimedia

Po treh naslovih s Sevillo in prej omenjenem z Villarrealom je Emery sinoči še petič osvojil Ligo Evropa in postal najtrofejnejši trener v tem tekmovanju in vseh njegovih prejšnjih izvedbah. "Fantastično je. Evropa nam je dala ogromno – tudi meni osebno. Evropi sem vedno zelo hvaležen, vsem tekmovanjem, še posebej pa Evropski ligi," je po novi zmagi dejal Emery.

Preberi še Pričakovano: Aston Villa prekinila evropsko sušo

A ambiciozni Španec se ne želi ustaviti, v prihodnji sezoni bodo nastopali v Ligi prvakov. "Igralci nam sledijo. To delamo skupaj. A postaviti moramo pravo mero ambicij – jasno in realno. Kot ekipa želimo biti ambiciozni in se izboljševati. To je naš naslednji korak. Postajamo močnejši, hkrati pa smo zahtevni. Naslednje leto bomo igrali v Ligi prvakov, Premier liga pa je najtežja na svetu. To je izziv," je dodal Emery.

Brez glavnega sponzorja v finalu

Finale v turškem Istanbulu pa je Aston Villo "prisilil" v nenadejano dobrodelno gesto. Glavni sponzor kluba je stavniška hiša. Ker je v Turčiji oglaševanje iger na srečo in stav z zakonom prepovedano, Villini nogometaši v finalu niso smeli nositi dresov z napisom tega sponzorja. V klubu so se odločili namesto napisa s sponzorjem promovirati lastno dobrodelno fundacijo Aston Villa Foundation.

Emiliano Buendia v dresu z napisom Aston Villine fundacije
Emiliano Buendia v dresu z napisom Aston Villine fundacije
FOTO: Profimedia

Da to dejanje ne bi ostalo zgolj prazna gesta, bodo poskrbeli tako, da bodo posebno serijo teh dresov dali v prosto prodajo. Z vsakim prodanim dresom bo Villa 11 evrov namenila v sklad fundacije, del prihodkov pa bodo donirali tudi organizacijam, povezanim z nedeljskim nasprotnikom Freiburgom in Bešiktašem, na čigar stadionu je bil odigran spektakel.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

REAList7
21. 05. 2026 11.34
Ta Argentinec je tak blefer, kot so v seoskih ligah nekateri igralci, kadar trdijo, da so kljub zlomu noge ali natrgani mišici odigrali tekmo.
