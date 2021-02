Onana, nekoč že na radarju Barce, suspendiran zaradi dopinga

Za Andreja Onanaja so se v preteklosti zanimala številna velika imena evropskega klubskega nogometa, med drugim tudi Chelsea in Barcelona. Angleški mediji so konec marca 2020 pisali, da je bil že zelo blizu selitve v London, a na koncu do prestopa ni prišlo, tako da je Kamerunec ostal v Ajaxu, kjer se je tudi izstrelil na nogometni zemljevid.

Navduševal je predvsem s predstavami v sezoni Lige prvakov 2018/2019, ko se je Ajax moral (nesrečno) posloviti v polfinalu. Kot so zapisali pri amsterdamskem klubu so v urinu Kamerunca našli prepovedano substanco furosemid. Gre za diuretik oz. t. i. maskirni agens, ki zaradi hitrega učinka lahko zakrije sledi drugih prepovedanih substanc v urinu, zato se je Uefa odločila za enoletno kazen Onanaju. Ta nastopi z današnjim dnem, velja pa tako za klubska kot reprezentančna tekmovanja.