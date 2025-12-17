PSG po enajstmetrovkah do prvega naslova medcelinskih prvakov

Po rednem delu je bilo 1:1, potem ko je za PSG zadel Khvicha Kvaratskhelia v 38., za Flamengo pa Jorginho v 62. minuti z bele pike. Pri kazenskih strelih je bil junak vratar Parižanov Matvej Safonov, ki je obranil štiri strele.

Matvej Safonov FOTO: AP

Za PSG je to prvi medcelinski pokal, enega ima še iz stare izvedbe tudi Flamengo iz leta 1981. Klubu iz brazilske prestolnice ni uspelo ponoviti presenečenja, ki ga je leta 2012 zrežiral Corinthians. Brazilci so takrat z 1:0 premagali aktualne evropske prvake Chelsea, to je bil tudi zadnji naslov medcelinskega prvaka, ki ga je osvojila neevropska ekipa.

Slavje nogometašev Chelseaja po zmagi na Parižani FOTO: AFP