PSG po enajstmetrovkah do prvega naslova medcelinskih prvakov

Po rednem delu je bilo 1:1, potem ko je za PSG zadel Khvicha Kvaratskhelia v 38., za Flamengo pa Jorginho v 62. minuti z bele pike. Pri kazenskih strelih je bil junak vratar Parižanov Matvej Safonov, ki je obranil štiri strele.
Za PSG je to prvi medcelinski pokal, enega ima še iz stare izvedbe tudi Flamengo iz leta 1981. Klubu iz brazilske prestolnice ni uspelo ponoviti presenečenja, ki ga je leta 2012 zrežiral Corinthians. Brazilci so takrat z 1:0 premagali aktualne evropske prvake Chelsea, to je bil tudi zadnji naslov medcelinskega prvaka, ki ga je osvojila neevropska ekipa.
PSG je prav proti Chelseaju izgubil v finalu prvega svetovnega klubskega prvenstva po njegovi prenovi. Flamengo pa je leta 2019 moral priznati premoč angleškemu Liverpoolu, ki je srečanje po podaljških dobil z 1:0.
