Vratar Troyesa nasmejal Neymarja: Če strel ubranim, bom zvezda

Na nedeljski tekmi francoskega prvenstva, kjer sta se merila PSG in Troyes, so kamere ujele, kako se je brazilski zvezdnik nasmehnil po tem, kar mu je povedal nasprotnikov vratar. Zadeva se je odvijala pred izvajanjem enajstmetrovke, ko je Neymar zadel v 25. minuti srečanja. PSG, ki si je že zagotovil svoj deseti naslov v Ligue 1, tekmeca pa sta na koncu remizirala (2:2).

To je bil že tretji zaporedni neodločen izid za bogate Parižane. Remizirali so tako proti Lensu (1:1) in Strasbourgu (3:3) kot tudi Troyesu, kljub temu da so bili na igrišču že omenjeni Brazilec, pa tudi Lionel Messi in Kylian Mbappe. Dva od njiju sta sodelovala pri anekdoti, ki bo zagotovo ostala v spominu navijačev in gledalcev.

V 25. minuti je mladi francoski zvezdnik padel v kazenskem prostoru, sodnik pa je pokazal na najstrožjo kazen. V tistem trenutku se je tam pojavil Brazilec, ki je izvedel strel z bele točke. Še pred tem je k njemu pristopil vratar nasprotnikov Jessy Moulin in mu prišepnil nekaj besed, le-te pa so na zvezdnikov obraz zvabile nasmeh.

“Ney, če ubranim strel, bom zvezda. Prosim, vsaj povej mi, v katero smer boš streljal,” je za Le Parisien hudomušno pripomnil vratar. “Moja mama, moj oče, moji bratje in moja žena gledajo nogometno tekmo, rad bi, da bi bili ponosni name,” je še dodal. “Neymar je dejal, naj sam izberem stran. Jaz pa sem dejal, ti mi povej. Ni mi dal namiga, zato sem ostal na sredini, on pa je zelo dobro streljal,” še zaključi.

Dejstvo je, da je 30-letnik na zadnjih osmih tekmah Ligue 1 dosegel osem golov in zabeležil tri podaje. Morda ga je vratar ravno zaradi tega želel nekoliko zmesti in destabilizirati, toda vse skupaj je bilo več kot simpatično. Poleg tega da so Brazilca besede nasmejale, pa niso bistveno vplivale na izvedbo strela. Moulin, ki je star 36 let, je večino svoje kariere preživel kot nadomestni vratar. Toda zadnji se je le smejal on, njegova ekipa je namreč pripravila impresivno vrnitev in proti francoskim prvakom iztržila remi.