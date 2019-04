Vratarjeva nesreča ali eden bolj bizarnih golov iz enajstmetrovke

Na tekmi mehiških nogometnih ekip Chivasa in Lobosa do 17 let so gledalci videli enega najbolj bizarnih golov iz enajstmetrovke. Diego Campillo je ob izvajanju najstrožje kazni zadel prečko, žoga se je odbila visoko v zrak in se nato od tal odbila v mrežo. Sodnik je gol priznal, vratar pa kar ni mogel verjeti, kaj se mu je pripetilo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke