Nogomet

Vratarske rošade v Dinamu: Žnuderl čaka na svojo priložnost

Zagreb, 10. 02. 2026 17.53 pred 5 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Tai Žnuderl

Na zadnjih dveh tekmah zagrebškega Dinama je njihovo mrežo čuval Dominik Livaković. Po zimskem prihodu slednjega je mesto prvega vratarja izgubil Ivan Nevistić, ki je na izhodnih vratih kluba. Posledično bo imel mladi slovenski vratar Tai Žnuderl v prihodnosti nekaj manj konkurence v boju za "številko ena".

Dominik Livaković je bil dolga leta prvi vratar Dinama, od koder se je leta 2023 preselil v Fenerbahče. Ta ga je pred začetkom sezone posodil španski Gironi, kjer ni odigral niti same tekme, tako da je turški velikan posojo prekinil in ga poslal v hrvaško prestolnico.

Dominik Livaković je prvi vratar hrvaške izbrane vrste, za katero je doslej zbral 71 nastopov.
FOTO: AP
FOTO: AP

Tam je takoj zasedel mesto prvega vratarja, ki je do konca januarja pripadalo Ivanu Nevistiću. Ta je zdaj na izhodnih vratih kluba, kmalu naj bi namreč tudi uradno okrepil poljsko Cracovio, ki jo od začetka sezone uspešno vodi slovenski trener Luka Elsner.

Obenem je potrebno izpostaviti, da ni nujno, da bo Livaković tudi v naslednji sezoni član zagrebškega velikana, kjer trenutno igra kot posojen nogometaš. Če se Dinamo z njim ne bo dogovoril o novem sodelovanju, bodo po koncu sezone iskali novega vratarja.

Tai Žnuderl
Tai Žnuderl
FOTO: Dinamo Zagreb

V tem primeru obstaja možnost, da se v Zagrebu obrnejo na mlade čuvaje mreže, ki uspešno branijo barve mlajših selekcij kluba. Tam izstopa 19-letni Slovenec Tai Žnuderl, ki je na štirih obračunih za drugo ekipo Dinama dvakrat ohranil nedotaknjeno mrežo.

Talentirani slovenski vratar je nase opozoril pri Mariboru, od koder se je pred slabimi tremi leti preselil na Portugalsko in oblekel dres Brage. Tam je igral za selekcije do 17, 19 in 23 let, nato pa okrepil Dinamo, kjer v zadnjih mesecih vedno bolj opozarja nase.

nogomet dinamo zagreb tai žnuderl
