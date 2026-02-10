Vratarske rošade v Dinamu: Žnuderl čaka na svojo priložnost

Dominik Livaković je bil dolga leta prvi vratar Dinama, od koder se je leta 2023 preselil v Fenerbahče. Ta ga je pred začetkom sezone posodil španski Gironi, kjer ni odigral niti same tekme, tako da je turški velikan posojo prekinil in ga poslal v hrvaško prestolnico.

Tam je takoj zasedel mesto prvega vratarja, ki je do konca januarja pripadalo Ivanu Nevistiću. Ta je zdaj na izhodnih vratih kluba, kmalu naj bi namreč tudi uradno okrepil poljsko Cracovio, ki jo od začetka sezone uspešno vodi slovenski trener Luka Elsner.

Obenem je potrebno izpostaviti, da ni nujno, da bo Livaković tudi v naslednji sezoni član zagrebškega velikana, kjer trenutno igra kot posojen nogometaš. Če se Dinamo z njim ne bo dogovoril o novem sodelovanju, bodo po koncu sezone iskali novega vratarja.