Vratarski kolegi Buffona izglasovali za najboljšega vseh časov

V anketi so sodelovali Nemec Manuel Neuer, Danec Peter Schmeichel, Italijan Dino Zoff, Belgijec Michel Preud'homme, Brazilec Julio Cesar, Španec Santiago Canizares, Madžar Gabor Kiraly, Kamerunec Thomas N'Kono, Poljak Jerzy Dudek, Turek Rustu Recber, Rus Vjačeslav Malafejev, Šved Thomas Ravelli, Avstrijec Alex Manninger, Francoz Bernard Lama, Grk Antonis Nikopolidis, Urugvajec Fernando Muslera, Mehičan Jorge Campos in Nizozemec Jan Jongbloed.

Gigi Buffon, legenda Juventusa, je v anketi dobil sedem glasov, za njim sta se uvrstila Rus Lav Jašin s petimi in Buffonov rojak Dino Zoff z dvema glasovoma. Po en glas so dobili Gordon Banks (Anglija), Iker Casillas (Španija), Sepp Maier (Nemčija), Ladislao Mazurkiewicz (Urugvaj), Rogerio Ceni (Brazilija), Claudio Taffarel (Brazilija) in Peter Schmeichel (Danska).

"Gigi je neverjeten. Vedno mi je bil vzor. Ne samo na terenu, ampak tudi z obnašanjem izven njega," je dejal vratar Bayerna in nemške reprezentance Manuel Neuer.