Vrednost Coca-Cole po Ronaldovi potezi padla za 3,3 milijarde evrov

Ste si mislili, da lahko poteza enega športnika zniža vrednost podjetja tudi za štiri milijarde dolarjev (3,33 milijarde evrov)? To je dokazal Cristiano Ronaldo, ki je na tiskovni konferenci portugalske reprezentance umaknil steklenici s kokakolo. Takoj po tem je vrednost Coca-Cole začela padati in v eni uri je bilo podjetje vredno kar 3,3 milijarde manj. Ronaldo pa ni edini, ki je premikal steklenice. Pivo Heineken je iz verskih razlogov zmotilo francoskega reprezentanta Paula Pogbaja. Se bodo umaknili tudi oglaševalci, bosta morala nogometaša sponzorjem denarno odgovarjati in ali je to začetek sprememb v oglaševanju na športnih prireditvah?

