'Vrednosti pogodb so včasih popolnoma nore. Kot da bi bile z nekega drugega sveta'

"Profesionalni nogomet moramo pripeljati bližje ljudem. Provizije za posrednike in velikanske vrednosti prestopov navijače razburjajo," je dejal Fritz Keller na video konferenci, na kateri je predstavil načrte dela zveze po koronakrizi. Glede zaslužkov je poudaril, da je čas koronakrize še enkrat pokazal, kako velike razlike so lahko med nogometaši in ljubitelji tega športa. Keller meni, da za razvoj in priljubljenost nogometa ni najbolje, če bogati zvezdniki objavljajo nove in nove fotografije svojih vil, limuzin in zasebnih letal na družbenih omrežjih.