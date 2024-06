Vrednosti reprezentanc: Anglija prva, Slovenija pri dnu

Največji svetovni zvezdniki so že prispeli v Nemčijo, kjer bo od 14. junija do 14. julija evropsko prvenstvo v nogometu. Jude Bellingham z Anglijo, Kylian Mbappe s Francijo in Cristiano Ronaldo s Portugalsko spadajo med glavne favorite za končno slavje, obenem pa so njihove reprezentance po podatkih Transfermarkta tudi v samem vrhu najvrednejših reprezentanc.

SKUPINA A:

Nemčija – 831 milijonov (5. mesto)

Švica – 281,5 milijona (14. mesto)

Škotska – 207,4 milijona (17. mesto)

Madžarska – 165,45 milijona (19. mesto)