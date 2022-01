Vrhovec zapušča Maribor in se seli na Ciper

"Po petih letih in pol je napočil čas, da se poslovim. Zvrstili so se številni nepozabni trenutki, na koncu pa se spomniš le tistih dobrih, slabi se pozabijo. V tem primeru gre za posebno zgodbo, vez, ki je ni mogoče pretrgati. Klub in mesto sta mi dala vse, kar sem si kadar koli želel – glede kariere in zasebnega življenja. Tukaj sem doživel najlepše nogometne trenutke, od Lige prvakov do naslova prvaka. Tukaj sem si ustvaril družino, dom. Oba otroka sta rojena v Mariboru, mesto mi je dalo veliko prijateljev," je v izjavi za klubsko stran dejal Blaž Vrhovec.

Vrhovec je bil vrsto let stalni član zvezne vrste vijoličastih, klubu pa se je pridružil poleti 2016. Sodeloval je pri dveh naslovih državnega prvaka in v sezoni 2017/18 igral v skupinskem delu Lige prvakov. V mariborskem dresu je Vrhovec odigral 191 tekem in dosegel devet golov.