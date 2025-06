Vrhovec končal kariero, a ostaja v Mariboru

Kot so zapisali pri Mariboru, je Blaž Vrhovec 230-krat oblekel vijoličasti dres, osvojil tri naslove državnega prvaka, igral v skupinskem delu lige prvakov in bil v klubu sedem let in pol (v prvem obdobju od julija 2016 do januarja 2022, po vmesni ciprsko-poljski izkušnji pa še dve leti, od poletja 2023).

"Splet različnih okoliščin oziroma skupek vsega. Nedvomno pa v največji meri zdravstveno stanje, ki mi ne omogoča več igranja na dovolj visoki ravni. Stanje kolka je takšno, da sem se moral sprijazniti s spoznanjem, da ne morem igrati na tisti ravni, na kateri bi si želel," je za klubsko spletno stran Vrhovec pojasnil razloge za konec kariere.