Vrhovec: Zame bo Maribor vedno najboljši klub v Sloveniji

"Zaslužena zmaga Olimpije. Predvsem v prvem polčasu smo bili preslabi, premalo aktivni, v drugem pa smo si sicer priigrali nekaj priložnosti, ko bi lahko prišli do rezultatskega priključka na 2:2, ampak za kaj več smo pokazali premalo. Težko je, ko vidiš, da stvari, ki si jih v dnevih pred tekmo zelo dobro izvajal na treningih, kasneje ne uveljaviš na igrišču. To se nam zdaj dogaja že lep čas," je po porazu z Olimpijo na novinarski konferenci dejal Vrhovec, ki ne soglaša z večino domače novinarske srenje, ki trdi, da nogometaši Maribora ne dajejo vsega od sebe na igrišču.

"Morda to izgleda samo navzven, a verjemite, da vsi dajemo svoj maksimum. Od prvega do zadnjega kažemo tisto, kar smo trenutno zmožni, ampak to za zdaj ne prinaša želenih rezultatov. Ko nekaj naredimo dobro, že takoj v naslednjem trenutku poslabšamo. Prav neverjetno je, kako poceni zadetke prejemamo. Iz prekinitev, denimo, ki smo jih vadili dan pred tekmo. Škoda za takšne zadetke, ki nam očitno spodrežejo krila. Kasneje se je težko priključiti nazaj," iskreno pripoveduje Blaž, ki je vesel, da je po daljšem obdobju dobil priložnost za igro od prve minute.

"Vsak živi za to, da igra takšne tekme. Vesel sem, da mi je trener Damir Krznar ponudil priložnost za igro od prve minute, in upam, da bo tega v prihodnje še več. Kot eden najizkušenejših igralcev skušam nase prevzeti večji del odgovornosti in s tem nekoliko razbremeniti mlajši del slačilnice. A ne gre po naših željah, vsaj za zdaj ne," priznava vezist vijoličastih in zaključuje:

"Težko je gledati ljubljeni klub v stanju, kakršnem je. Zame bo Maribor vedno najboljši klub."