Vrhovno sodišče potrdilo zaporno kazen za brata Mamić

Zoran Mamić je kmalu po novici, da je vrhovno sodišče potrdilo sodbo Županijskega sodišča v Osijeku odstopil z mesta trenerja zagrebškega Dinama, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Mamića so skupaj z bratom Zdravkom Mamićem, dolgoletno alfo in omego zagrebškega kluba, spoznali za krivega protipravne prisvojitve 116 milijonov kun (okoli 15,3 milijona evrov) s klubskega računa. Zdravko Mamić je sicer že dlje časa na begu v Bosni in Hercegovini, ki ga hrvaškim oblastem kljub znani lokaciji njegovega prebivališča in prostem gibanju po državi, še posebej Medžugorju, še ni izročila.

Zdravko Mamić je bil obsojen na šestinpolletno zaporno kazen, medtem ko je vrhovno sodišče Zoranu Mamiću kazen znižalo s štirih let in 11 mesecev na štiri leta in osem mesecev. Kazen so znižali tudi soobtoženemu davčnemu inšpektorju Milanu Pernarju s štirih let in dveh mesecev na tri leta in dva meseca. Nekdanji direktor Dinama Damir Vrbanovićbo moral prestati triletno zaporno kazen.

'Klubu želim veliko sreče'

"Čeprav se ne čutim krivega, odstopam z mesta glavnega trenerja in športnega direktorja GNK Dinamo. Že prej sem najavil, da bom to storil, če bo sodba pravnomočna, jaz pa jo razumem kot tako,"je v izjavi za javnost dejal Zoran Mamić, ki bi v skladu z zakonom moral odstopiti v naslednjih osmih dneh. "Klubu želim veliko sreče in športnih uspehov v prihodnjem delu,"je dodal.

Uprava Dinama je odstop že sprejela, na mesto glavnega trenerja in športnega direktorja pa prihaja Damir Krznar. Ta se je v podobnem položaju znašel že leta 2015, ko je bil Zoran Mamić v priporu, Krznar pa je vodil člane na derbiju s Hajdukom. Zagrebški modri so z dvema točkama prednosti in tekmo manj na vrhu lestvice hrvaškega prvenstva, drugi je Osijek, ki ga vodi nekdanji trener Dinama Nenad Bjelica, ki je s klubom še v minuli sezoni navduševal v skupinskem delu Lige prvakov in izločilnih bojih Lige Evropa. Dinamo bo sredi tedna gostil povratno tekmo osmine finala Lige Evropa proti Tottenhamu, prvo je v Londonu izgubil z 0:2.

Vrniti bodo morali skupno več kot deset milijonov evrov

Tožilstvo je zahtevalo tudi odvzem treh nepremičnin, ki so vknjižene na ime soproge Zdravka Mamića, a je vrhovno sodišče to možnost zavrnilo, saj nepremičnina ni bila pridobljena po 21. septembru 2009. Potrdili so tudi sodbo prvostopenjskega sodišča, da bodo Pernarju odvzeli premoženje v vrednosti dveh milijonov kun (263.802 evra), medtem ko bo moral Zdravko Mamić "vrniti" kar 52 milijonov kun (6,858 milijona evrov), Vrbanović pa okoli polovico manj (3,297).

"Stopnja krivde vseh obtoženih je visoka. Pogubnost teh kaznivih dejanj je brez dvoma velika tako z vidika korupcije davčnega inšpektorja, kot tudi zaradi izjemno visokih zneskov, s katerimi so se okoristili, oziroma zaradi povzročene škode," je zapisalo vrhovno sodišče. Dodalo je, da so kazni "upravičene", s čimer tudi upajo, da bo okrepljeno zaupanje javnosti v vladavino prava.

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) se je na sodbo prvostopenjskega sodišča pritožil, ker naj bi bila prenizka, saj naj bi si Mamić za osebno korist prisvojil kar 52 milijonov kun, 25 milijonov pa naj bi dobil še njegov brat Zoran. Sodeč po razsodbi se je največ denarja na njuna računa steklo po zaslugi lažnih podatkov glede dogovorjenih prestopov za nogometaša Dejana Lovrenain Luka Modrića, ki sta seveda vidna posameznika hrvaške članske reprezentance. Obtožnico proti Modriću zaradi lažnega pričanja v korist Mamiću je sodišče kasneje ovrglo. V tem času je Zdravko Mamić ves čas zanikal vpletenost v nečedne posle, omenjal se je tudi ločen znesek 200 milijonov kun (26,377 milijona evrov), ki naj bi se namesto na račun Dinama stekel na račun obeh bratov.