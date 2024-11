Vrhunci La Lige: Barcelona še naprej blesti, Oblak zaklenil vrata

V 12. krogu španskega prvenstva sta najbolj odmevali novi zmagi Barcelone, ki je bila s 3:1 v katalonskem derbiju boljša od Espanyola in Atletico Madrida. Jan Oblak in soigralci so bili z 2:0 boljši od Las Palmasa. V Valencii bi se morali domači netopirji pomeriti z madridskim Realom, a je bil dvoboj prestavljen, kakor tudi spopad med Villarrealom in Rayo Vallecanom. Vsi vrhunci 12. kroga spodaj.