Vrhunci LaLige: Maščevanje Felixa, slavje Reala, Girona še naprej preseneča

Atletico Madrid je v 15. krogu španskega nogometnega prvenstva izgubil z 0:1 v gosteh z Barcelono. Jana Oblaka , slovenskega reprezentančnega vratarja ekipe iz španske prestolnice, je premagal Joao Felix v 28. minuti. Barcelona je prevladovala na igrišču in je bila boljša v praktično vseh statističnih kategorijah, imela je tudi štiri strele več proti vratom Atletica. Slednji pa je imel dva več v okvir vrat (4:2), a je bilo to premalo vsaj za remi.

Girona je pred katalonskim derbijem z Barcelono naslednji teden znova navdušila. Po remiju ta teden z Bilbaom je obrnila zaostanek 0:1 iz 56. minute ter z dvema goloma Urugvajca Christiana Stuanija v 82. in 88. minuti ohranila stik z Real Madridom.

Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.). Pred zadnjo tekmo dneva v Barceloni so se Mallorca in Alaves ter zadnjeuvrščena Almeria in Betis, ki je od 27. minute po rdečem kartonu Hectorja Bellerina igral oslabljen, razšli brez zadetkov z 0:0. Mallorca že deset prvenstvenih tekem v nizu ni zmagala, njenih osem neodločenih izidov sezone pa je rekordnih v ligi. Athletic Bilbao je prepričljivo (4:0) premagal Rayo Vallecano.