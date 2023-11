Vrhunci LaLige: Izvrstni Rodrygo zasenčil Bellinghama, Barca v težavah

Varovanci Xavija Hernandeza so se v Madrid odpravili z visokimi pričakovanji, Rayo Vallecano pa se je izkazal za precej trd oreh. Domačini so po golu Unaija Lopeza na odmor odšli z minimalno prednostjo, Florian Lejeune pa je z avtogolom v 82. minuti poskrbel, da je Barcelona v Katalonijo odnesla točko.

Nogometaši Alavesa so si na uvodni tekmi 14. kroga do 55. minute priigrali tri gole prednosti. Po avtogolu Raula Torrenta v 11. minuti sta za ekipo s severa Španije zadela še Abderrahmane Rebbach in Samu Omorodion , končni rezultat 3:1 pa je v 86. minuti postavil Myrto Uzuni .

Tekma med Valencio in Celto iz Viga se je končala brez zadetkov, Getafe pa je po hitrem zaostanku po golu Largieja Ramazanija prišel do popolnega preobrata in po vrhunskem zadetku Masona Greenwooda in golu nekdanjega napadalca Real Madrida Borje Mayorala vknjižil zmago z 2:1 proti Almerii.

Obračun v Madridu med Atleticom in Mallorco je z golom v 64. minuti odločil Antoine Griezmann, Villareal pa je po hat-tricku Joseja Luisa Moralesa prišel do zmage proti Osasuni s 3:1. Edini gol za goste je v 78. minuti dosegel Alejandro Catena.

Na razburljivi tekmi v Baskiji so nogometaši Real Sociedada po avtogolu vratarja Seville Marka Dmitrovića in zadetku Umarja Sadiqa prišli do hitre prednosti, ki jo je v 60. minuti prepolovil Youssef En Nesyri. V 88. minuti je glavni sodnik Sergiu Ramosu pokazal še drugi rumeni karton, ki ga je po ogledu posnetka razveljavil, španskega branilca pa nagradil z neposrednim rdečim kartonom. Zaradi nešportnega vedenja se je Ramosu predčasno pod prho pridružil še Jesus Navas, tekma pa se je končala z rezultatom 2:1.