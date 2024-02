Vrhunci LaLige: Modrić rešil beli balet, Barcelona deklasirala Getafe

Galaktiki so na nedeljskem obračunu proti Sevilli zmagali z 1:0, edini gol pa je v 81. minuti dosegel Luka Modrić. Barcelona in Atletico Madrid sta svoja obračuna odigrala že dan prej. Katalonci so brez težav ugnali Getafe, pod zadetke ob zmagi s 4:0 pa so se podpisali Raphinha, Joao Felix, Frenkie de Jong in Fermin Lopez. Jan Oblak in soigralci so na gostovanju pri Almerii dvakrat vodili, na koncu pa so se morali sprijazniti z delitvijo točk. Za Atletico sta zadela Angel Correa in Rodrigo de Paul, pri domačinih pa je dvakrat zadel 19-letni posojeni nogometaš Milana Luka Romero.