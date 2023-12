Vrhunci LaLige: Real kraljeval, Barca remizirala, Oblak izgubil

Za vas smo pripravili vrhunce prav vseh tekem 17. kroga španske LaLige. Jude Bellingham je z novim zadetkom v tekmi, ki jo je zaznamoval VAR, popeljal Real Madrid do zmage 4:1 proti Villarealu in na vrh lestvice. Barcelona je v gosteh pri Valencii zgolj remizirala 1:1. Jan Oblak pa je v dvoboju "atletov" iz Bilbaa in Madrida tekmecem moral priznati premoč. Vse zadetke in priložnosti si lahko ogledate spodaj.

Real Madridu je bil pri prvih dveh zadetkih v pomoč Var. Ob uvodnem Juda Bellinghama so tako glavni sodnik tekme kot njegovi pomočniki v sobi z video tehnologijo spregledali morebiten prekršek Angleža, pri drugem Rodriga pa je stranski sodnik najprej pokazal prepovedan položaj, nato pa je po odločitvi Vara zadetek obveljal. V nadaljevanju sta zmago domačih potrdila Brahim Diaz in Luka Modrić, častni zadetek gostov za 2:1 pa je dosegel Jose Luis Morales. Zmago Real Madrida je skazila poškodba kolena branilca Davida Alabe, ki je z bolečino na obrazu igrišče zapustil v prvem polčasu. Athletic Bilbao je v osrednjem obračunu 17. kroga prepričljivo in zasluženo premagal Atletico Madrid z 2:0 in naredil velik korak k mestom, ki vodijo v Ligo prvakov. Gostitelje je še hujšega poraza rešil Jan Oblak. icon-expand Jan Oblak FOTO: AP Slovenski čuvaj mreže je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo – zadela sta Gorka Guruzeta v 51. minuti in Nico Williams v 64., ob tem pa je obranil še vsaj pet zelo nevarnih poskusov domačih, ki so imeli vseh 90 minut niti igre v svojih rokah in so tako v velikem slogu končali enoletno praznovanje 125. obletnice obstoja kluba. Atletico Madrid, ki doma ni izgubil tekme že skoraj eno leto, je doživel tretji zaporedni neuspeh v gosteh po Barceloni in Las Palmasu. Zdaj je pri 34 točkah oziroma dveh več kot Athletic Bilbao. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi: Osasuna - Rayo Vallecano 1:0 (0:0) Celta Vigo - Granada 1:0 (1:0) Athletic Bilbao - Atletico Madrid 2:0 (0:0) (Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico) Sevilla - Getafe 0:3 (0:2) Valencia - Barcelona 1:1 (0:0) Almeria - Mallorca 0:0 Real Sociedad - Betis 0:0 Las Palmas - Cadiz 1:1 (1:0) Real Madrid - Villarreal 4:1 (2:0)