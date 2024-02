Vrhunci Ligue 1: Goncalo Ramos v izdihljajih tekme rešil točko PSG-ja

PSG kljub manjšemu spodrsljaju še naprej udobno vodi v francoski Ligue 1. Parižani, ki imajo po 23 odigranih krogih 11 točk prednosti pred presenečenjem sezone Brestom, so proti Rennesu potrebovali pozno enajstmetrovko Goncala Ramosa, da so se rešili poraza. Le Havre, ki ga vodi slovenski strateg Luka Elsner, pa je še tretjič zapored izgubil, tokrat z 1:2 proti Reimsu.

Le Havre in Rennes je v 23. krogu doletela podobna usoda. Varovanci Luke Elsnerja so doma proti deseterici nogometašev Reimsa izenačili v 74. minuti, in čeprav je vse kazalo na delitev točk, je strelec prvega zadetka za Reims Mohameda Daramy v 96. minuti udaril še enkrat in Le Havre je ostal praznih rok.

Rennes pa je proti PSG-ju, ki se verjetno bolj kot na domače prvenstvo osredotoča na Ligo prvakov, vodil vse od 33. minute, ko je sploh edini strel v okvir vrat gostov izkoristil Amine Gouiri. A kaj, ko je vratar Steve Mandanda globoko v sodnikovem podaljšku storil veliko napako in Parižanom podaril najstrožjo kazen. To je uspešno izvedel Goncalo Ramos in poskrbel, da PSG ostaja pri le enem ligaškem porazu v aktualni sezoni.

Brest in Monaco sta manjši spodrsljaj PSG-ja sicer izkoristila in se z zmagami vodilnemu moštvu približala na 11 in 13 točk. Brest je po hat-tricku Mahdija Camare premagala Strasbourg, Monacu pa je zmago v sodnikovem podaljšku z zadetkom kroga zagotovil Takumi Minamino. Poleg Bresta je do visoke zmage prišel tudi Marseille, ki je na krilih razigranega Pierre-Emericka Aubameyanga s 4:1 premagal Montpellier.

Pierre-Emerick Aubameyang FOTO: AP icon-expand

V 23. krogu so zmagali še Lyon, Nantes, in Toulouse, poleg PSG-ja in Rennesa pa sta remizirala še Nica in Clermont. Izidi 23. kroga francoske Ligue 1: Metz – Lyon 1:2 (1:1) Lorient – Nantes 0:1 (0:0) Strasbourg – Brest 0:3 (0:2) Lens – Monaco 2:3 (1:2) Le Havre – Reims 1:2 (0:0) Nice – Clermont 0:0 Toulouse – Lille 3:1 (0:1) PSG – Rennes 1:1 (0:1) Marseille – Montpellier 4:1 (2:1)