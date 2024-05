Vrhunci Ligue 1: Lyonu dramatičen preobrat, Le Havre do velike zmage

V 32. krogu francoske Ligue 1 so Parižani, ki so si že zagotovili naslov državnih prvakov, počivali zaradi povratnega obračuna polfinala Lige prvakov. Za poslastico sta poskrbela Lille in Lyon, kjer so gostje spisali epski preobrat (3:4), Elsnerjev Le Havre pa je v boju za obstanek osvojil tri pomembne točke po zmagi nad Strasbourgom (3:1).