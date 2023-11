Vrhunci Ligue 1: Petarda PSG-ja proti nekdanjemu klubu Mbappeja

Parižani so na uvodni tekmi kroga povedli z zadetkom Goncala Ramosa v 18. minuti, za izenačenje pa je štiri minute pozneje poskrbel Takumi Minamino . PSG je še pred odmorom do novega vodstva popeljal Kylian Mbappe s strelom z bele točke. V nadaljevanju je imel Monaco premoč, toda v 71. minuti je Ousmane Dembele dosegel sploh prvi gol, odkar je prišel v Pariz. Le dve minuti za tem je zadel še Vitinha in tako dokončno odločil tekmo. Folarin Balogun je sicer ublažil poraz, a Monaco ni imel možnosti za kaj več. Pariško zmago je v sodnikovem dodatku potrdil Randal Kolo Muani .

Lens v francoskem prvenstvu nadaljuje z dobro serijo, mrežo Clermonta pa so načeli že v 11. minuti, ko je zadel Elye Wahi. V drugem delu sta zadela še Adrien Thomasson (50.) in Wesley Said (82.), Clermont pa tako ostaja na predzadnjem mestu med francosko elito. Na obračunu med Strasbourgom in Marseilleom sta oba gola padla že v prvem polčasu. Domačine je v 6. minuti v vodstvo popeljal Emanuel Emegha, za točko gostov pa je v 27. minuti poskrbel Jonathan Clauss.

Nogometaši Nice so prišli še do osme zmage v sezoni, poraza pa še zmeraj ne poznajo. Minimalno zmago proti Toulousu jim je v 54. minuti zagotovil Terem Moffi. Trdno obrambo je pokazal tudi Le Havre, ekipa slovenskega trenerja Luke Elsnerja. Tudi ta ni prejela gola, ni pa nobenega niti dala. Z le točko je v zelo izenačeni sredini lestvice izgubila eno mesto, trenutno se nahaja na osmem. Prehitel jo Brest, ki je s 3:1 zmagal v Montpellieru.

Na stadionu v Lorientu so gledalci videli pet zadetkov, domačini pa so s 3:2 klonili proti Metzu. Do zmage je prišel tudi petouvrščeni Rennes, ki je s 3:1 ugnal Reims, na zadnji tekmi kroga pa so nogometaši Lilla po zadetkih Jonathana Davida in Tiaga Santosa premagali Lyon, ki po sedmem porazu v sezoni ostaja na dnu lestvice.