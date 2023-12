Vrhunci Ligue 1: Poraz Elsnerjeve čete, PSG ostaja na vrhu, Lyon končno zmagal

Za PSG je v 41. minuti zadel Bradley Barcola, gostje pa so izenačili v 55. minuti prek Mostafe Mohameda. Podjetnejši PSG si je po zaslugi Randala Kola Muanija v 83. minuti le zagotovil nove tri točke.

Nogometaši iz kneževine so prek Vandersona povedli v 51. minuti. Slednji je 15 minut pred koncem dobil še drugi rumeni karton, tako da so morali gostje do konca igrati z igralcem manj. Vseeno so pet minut pred koncem povišali vodstvo po golu Youssoufa Fofane. Nekaj upanja je Rennesu v 90. minuti vlil Benjamin Bourigeaud, ki je zadel z bele pike, a je domačim za kaj več zmanjkalo časa.

Le Havre slovenskega trenerja Luke Elsnerja je nesrečno izgubil z novim sosedom na lestvici s Strasbourgom 1:2. Domači so odločilni gol za zmago dosegli v 97. minuti. Strelec je bil Abakar Sylla.