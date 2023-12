Vrhunci Ligue 1: PSG premagal Elsnerjev Le Havre, Lyon še naprej tone

Za vas smo pripravili vrhunce vseh tekem 14. kroga francoske Ligue 1. Za slovenske ljubitelje nogometa vsekakor izstopa obračun PSG-ja in Le Havreja našega trenerja Luke Elsnerja. Aktualni prvaki iz Pariza so kljub rdečemu kartonu svojega vratarja že v 10. minuti odbili napade domačih in slavili 2:0. Obračun Lensa in Lyona je ponudil kar pet zadetkov (3:2). Nica pa je s porazom proti Nantesu vodilnemu PSG-ju ponudila priložnost za pobeg na štiri točke prednosti.

Nogometaši Le Havra, ki ga s klopi vodi slovenski trener Luka Elsner, so v 14. krogu francoskega prvenstva doma izgubili proti Paris Saint-Germainu z 0:2. Italijanski reprezentant Gianluigi Donnarumma je nespametno zunaj kazenskega prostora z nogo v glavo udaril Josueja Casimirja ter si prislužil predčasno pot pod prho. Za nameček se je nekaj minut prej poškodoval tudi Fabian Ruiz in moral z igrišča. Kljub deseterici na zelenici pa je PSG povedel, ko je v 23. minuti podajo Ousmana Dembeleja izkoristil najboljši strelec francoskega prvenstva Kylian Mbappe. Že v petek je Reims z 2:1 ugnal Strasbourg, v soboto pa je Lens z zmago s 3:2 poglobil krizo Lyona. Ta je še naprej zadnji z vsega sedmimi osvojenimi točkami po 13 odigranih tekmah. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi, 14. krog: Reims - Strasbourg 2:1 (0:2) Lens - Lyon 3:2 (1:1) Nantes - Nice 1:0 (1:0) Le Havre - PSG 0:2 (0:1) Brest - Clermont 3:0 (2:0) Monaco - Montpellier 2:0 (1:0) Toulouse - Lorient 1:1 (0:0) Lille - Metz 2:0 (2:0) Marseille - Rennes 2:0 (1:0)