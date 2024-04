Vrhunci Ligue 1: PSG dobil večni derbi, Elsnerjevi poraženi

V 28. krogu Ligue 1 sta se na Velodromu srečala večna rivala Marseille in PSG. Po golih Portugalcev Vitinhe in Goncala Ramosa so ga dobili gostje iz Pariza. Le Havre, ki ga s klopi vodi Luka Elsner, je z istim izidom doma izgubil z Montpellierjem. Vsi vrhunci preteklega kroga spodaj.