Vrhunci Ligue 1: PSG (le) remiziral, Elsnerjev Le Havre odpravil Nice

Le Havre je prišel do četrte zmage v prvenstvu in je še naprej v sredini lestvice. Tokrat je temelje zmagi postavil v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Emmanuel Sabbi, v 51. minuti je tretji gol za domačo ekipo dosegel Mohamed Bayo, ki je unovčil enajstmetrovko.

V 81. minuti sta bila izključena Samuel Grandsir na domači in Jean-Clair Todibo v gostujoči ekipi, ki je v 91. minuti dosegla častni gol prek Toma Loucheta.

Enega derbijev kroga sta igrala Lille in vodilni Paris Saint-Germain. Parižani so povedli v 66. minuti, Kylian Mbappe je svoj 16. gol sezone dosegel z bele pike v 66. minuti. Že v sodniškem dodatku pa je Lille prišel do točke, potem ko je zadel Jonathan David.