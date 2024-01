Vrhunci Ligue 1: PSG ponovno brez resnega izzivalca, velika zmaga Elsnerja

Varovanci Luka Elsnerja so povedli v 18. minuti, od 30. minute pa imeli na igrišču igralca več. Na začetku drugega dela so številčno premoč izkoristili, štiri minute pozneje pa prejeli gol, dosegel ga je zvezdnik Lyona Alexandre Lacazette. Toda upanje za goste je bilo kratko, Le Havre je imel v 62. minuti spet dva gola prednosti. Ob koncu so gostje ostali še brez enega igralca, sodnik je izključil še Hrvata Duja Čaleta-Carja.

S pomočjo številčne prednosti je do zmage prišel tudi vodilni PSG, v gosteh je z 2:0 ugnal Lens, ki je imel v sedmi minuti izjemno priložnost za vodstvo, Przemyslaw Frankowski je namreč zapravil enajstmetrovko. To je v 30. minuti kaznoval Bradley Barcola, v sodnikovem dodatku pa je moral predčasno pod prho izključeni Jonathan Gradit in že takrat je bilo jasno, da se bodo domači težko prebili do točke. Končni izid je v 90. minuti postavil Kylian Mbappe.