Vrhunci Premier lige: Arsenal na prvo mesto, odjeknili dve petardi

V 34. krogu Premier lige so nogometaši Arsenala in Liverpoola zabeležili nove tri točke in na lestvici prehiteli Manchester City, ki zaradi nastopanja v FA pokalu tekme tega kroga ni odigral. V minulem vikendu smo videli tudi dve tekmi z velikim številom zadetkov, Crystal Palace je West Ham ugnal s 5:2, Brentford pa je s 5:1 premagal Luton.